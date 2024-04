Marinozzi: "Pioli parla di tiri effettuati, ma a livello di expected goals i numeri sono bassissimi"

Andrea Marinozzi, ai microfoni di Sky, commenta l'eliminazione del Milan contro la Roma:

"Alle volte Leao non ha la possibilità di esprimersi al meglio per il tipo di partita che si viene a verificare. Nel Milan nelle due gare con la Roma è mancata tantissimo la produttività offensiva. Pioli parla di tanti tiri effettuati, ma se ne guardiamo la qualità siamo al livello di 0,05 expected goals, un valore bassissimo. A dimostrazione che troppe volte cercano più la giocata individuale che qualche combinazione per superare la difesa avversaria. Troppe difficoltà contro la Roma soprattutto in inferiorità numerica. Ha troppo intasato lo spazio centrale e tante volte la squadra non è aggressiva, non riesce a recuperare la palla alta".