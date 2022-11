Marocchi: "De Ketelaere è abituato ad avere il suo spazio in campo, ma al Milan non c'è"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite negli studi di Sky Sport, Gianluca Marocchi ha parlato così del rendimento di De Ketelaere in rossonero: "Il gioco del Milan di Pioli non è semplice, è molto complicato. C'è una grande occupazione degli spazi: per questo si vede Tonali in area di rigore oppure il terzino a centrocampo. De Ketelaere nel 4-2-3-1 è abituato a fare il trequartista e ad avere il suo spazio. Qui non c'è. Ha bisogno di tempo, le doti le ha".