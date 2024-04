Marocchi: "Ecco cosa potrei rimproverare a Stefano Pioli..."

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo e commentatore Giancarlo Marocchi è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan alla vigilia di una settimana decisiva per la stagione della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Io potrei rimproverare solo una cosa a Pioli: se lui, tutti i giorni, non passa almeno cinque minuti a dire a Loftus-Cheek, 'Guarda, tu hai fatto 8-10 gol, ma tu sei un centrocampista, se tu pensi solo alla fase offensiva noi non arriviamo da nessuna parte, non vinciamo nulla, perché io ho bisogno di proteggere la difesa, di fare le due fasi'. Però se lui glielo dice, e questo che è uno dei giocatori più importanti quest'anno del Milan, e vuole essere importante e fare solo la fase offensiva, non ne vieni fuori. L'allenatore le prova tutte. Spero lo faccia il più possibile. Io noto solo questo, perché quando i difensori non li ha avuti non è che potevano difendere, aveva bisogno di tutta la squadra".