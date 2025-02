Marocchi: "Ma ragazzi...quanto sono forti i giocatori del Milan?"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore Giancarlo Marocchi ha parlato di Milan elogiando le qualità offensiva della formazione di Sergio Conceiçao, che oggi può godere di un reparto composto da giocatori del calibro di Christian Pulisic, Rafael Leao, Santiago GImenez e Joao Felix:

"Ma ragazzi...quanto sono forti i giocatori del Milan? I giocatori del Milan sono forti e non si riesce a fare una squadra, perché tra i quattro che metterei titolari davanti, Reijnders e Theo, cioè, io non so cosa possono c'entrare gli altri. I più bravi devono andare in campo. Poi tu li devi prendere e gli devi spiegare che si devono tutti togliere qualcosa.

Non è possibile che Coinceçao prima e Fonseca ora, per far tornare i conti, devono togliere uno di questi pre mettere Musah o qualcun altro":