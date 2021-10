Marocchi: "Se Kessie firma alle stesse cifre di Calabria allora abbiamo una speranza"

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Marocchi ha parlato così del rinnovo di Franck Kessié: "O cambia il calcio o va in un'altra squadra. Se Kessiè firmerà per quanto percepisce Calabria, perché il valore è circa quello, allora forse abbiamo una speranza e c'è un futuro per il calcio. Ma credo che Kessiè, dopo Donnarumma, potrebbe non giocare più nel Milan l'anno prossimo".