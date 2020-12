Marotta, Eriksen andrà via,non è funzionale ad Inter

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Valuteremo, cercheremo di accontentare i calciatori che vogliono trovare più spazio. Eriksen? È in partenza, ha avuto difficoltà di inserimento e non è funzionale all'Inter. È giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove". Intervistato da Sky Sport a margine di Verona-Inter, l'ad del club nerazzurro Beppe Marotta annuncia la partenza del danese che,nemmeno un anno fa, è stato il colpo dell'Inter sul mercato di gennaio. Ma ci sarà, nei prossimi giorni, l'incontro fra la società e il tecnico Antonio Conte? "Ci incontreremo con l'allenatore perché ci troviamo davanti al termine del girone d'andata - la risposta di Marotta -, lo faremo in modo cordiale come sempre e segneremo la strategia". Ma chi potrebbe arrivare? "Non mi sento di fare nomi nel mercato, vengono accostati anche nomi che non abbiamo mai trattato. Da qui al 31 di gennaio ne leggeremo tanti". (ANSA).