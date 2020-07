Marotta su Tonali: "Non nascondo ci sia interesse ma non abbiamo mai parlato con Cellino"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sky Sport di Sandro Tonali, obiettivo dell'Inter ma accostato anche al Milan: "In tutta sincerità con Cellino non ci siamo mai fermati a parlare di questo ragazzo, che ha dimostrato di essere un top player o perlomeno un giocatore che diventerà un campione. L'interessamento da parte nostra non nascondo che ci sia stato e ci sia ma da qui a dire che siamo seduti a iniziare una trattativa ce ne passa".