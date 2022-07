Marsiglia, Tudor discute con Gerson in allenamento

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan questo domenica giocherà in amichevole contro il Marsiglia del neo tecnico Igor Tudor. Secondo quanto riportato da La Provence, l’ex tecnico del Verona non vuole far rimpiangere Jorge Sampaoli sulla panchina marsigliese, e per questo motivo è partito subito con il suo metodo di lavoro. Tudor avrebbe avuto una discussione con Gerson (ex giocatore fra le altre di Roma e Fiorentina) a causa dei carichi di lavoro troppo pesanti. Il tutto sarebbe avvenuto nella giornata di martedì ma non ci sarebbero state conseguenze.