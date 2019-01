Massaro: "Piatek non mi sembra simile a Tomasson, pare qualcos'altro..."

Daniele Massaro, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha sottolineato di non essere completamente d'accordo con Gattuso sul paragone Tomasson-Piatek: "Gattuso ha paragonato Piatek a giocatori che conosceva o che ha allenato. A me sembra, come caratteristiche, qualcosa di altro, non Tomasson con cui non ho giocato. In pochi giorni ha fatto cose straordinarie con la gloriosa maglia del Milan".