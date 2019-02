Mastour in causa col PAS Lamia: il club chiede la rescissione

Fa ancora parlare di sé Hachim Mastour, ex bambino prodigio del Milan che dalla scorsa estate è sotto contratto col PAS Lamia, club ellenico. Classe '98, il giocatore marocchino - che nella prima parte di stagione ha collezionato sei presenze tra campionato e coppa - a dicembre dopo aver avvisato la società è tornato a Milano per curare un problema all'adduttore.

Il giocatore adesso è pronto, voleva rientrare in Grecia, ma dal Lamia negli ultimi giorni non sono arrivate risposte ai vari tentativi telefonici. L'unica replica - riporta 'Sky' - è stata una mail in cui veniva richiesta al giocatore la rescissione del contratto. Una replica che il calciatore non sembra aver digerito: ora Mastour e i suoi agenti hanno adesso affidato la questione ai legali per cercare di risolvere.