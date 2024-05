Materazzi punge: "Oaktree non ripeterà l'errore fatto dal Milan"

Nella giornata di ieri l'Inter è passata ufficialmente nelle mani di Oaktree, fondo americano che ha preso in mani le redini del club dalle mani di Steven Zhang che non ha risanato il suo debito secondo i termini prestabiliti. La società a stelle e strisce ha dunque rilevato il proprietario cinese, subentrando al comando del club nerazzurro. Un episodio che sembra molto simile nelle modalità a quello che aveva vissuto il Milan con Yonghong Li e il fondo Elliott. Ora bisognerà capire come agirà Oaktree.

Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, ha parlato dell'argomento questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Queste sono state le sue parole, con le quali ha tirato in mezzo anche il club rossonero: "Non credo che Oaktree commetterà l'errore dell'altra squadra di Milano, che ha mandato via gente competente come Maldini e Massara, usata come capro espiatorio perché forse toglieva la scena a qualcuno. Paolo aveva visto giusto anche su De Ketelaere... Capisco che un fondo debba fare gli interessi degli investitori. Ma mi sembra evidente che vale la pena scommettere sull'Inter"