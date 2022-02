Mauro mette in guardia le prime tre: "Se continuano ad aspettarla, la Juve arriva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se continuano ad aspettarla, questa Juve arriva". Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro mette in guardia le contendenti per il titolo. L'ex centrocampista non esclude che i bianconeri possano rientrare nella bagarre per lo Scudetto: "Piano piano rosicchiano. E lo fanno con nove infortunati: a Empoli Allegri ha fatto un miracolo, con i pochi che aveva a disposizione. Ho visto capacità di soffrire e bellezza nei voli in contropiede, ma anche nell’azione geometricamente perfetta del primo gol, disegnata, rifinita e conclusa alla grande".