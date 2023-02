Mbappè e il Milan, la foto da bambino con la maglia rossonera

MilanNews.it

Si fa un gran parlare di Mbappè e del Milan a causa delle parole del fuoriclasse francese che ieri ha pronunciato parole d'amore per il club rossonero (QUI la battuta). Ma la passione per il Milan da parte di Mbappè è cosa nota. Qualceh tempo fa il 10 della nazionale francese aveva dichiarato alla Gazzetta: "Il mio legame col Milan è speciale. Da piccolo avevo una babysitter italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo rossonero e guardavo un sacco di partite del Milan". Di fatto circola ormai da tempo in rete una foto di un giovanissimo Mbappè con la maglia del Milan.