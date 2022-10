MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'attaccante del Milan Ante Rebic ha commentato così la sua posizione in campo, ultimamente discussa visti i tanti infortuni in casa rossonera che potrebbero far traslocare il croato a destra: "Posso giocare in tutte le posizioni in cui posso essere utile: il mister deciderà dove giocherò".