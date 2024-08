Melendez: "Le critiche a Morata mi fanno indignare. È ingiusto che lo fischino, lo critichino e lo insultino"

Gines Melendez ha rilasciato una intervista al quotidiano iberico AS, nella quale ha parlato del nuovo attaccante del Milan, Alvaro Morata. Melendez è stato formatore di centinaia di allenatori e giocatori ed ha contribuito all'evoluzione di tanti giovani tecnici che oggi sono affermati avendo insegnato per quasi 18 anni nella RFEF (la Federazione calcistica iberica). In passato poi è stato ct dell'Under 17 e dell'Under 19 della Spagna.

C'è un giocatore che ti ha sorpreso nella sua evoluzione?

"Morata non è venuto agli Europei U17, ma poi l'ho portato al Mondiale. Ha avuto una grande evoluzione. Rodri era una scommessa di Luis De la Fuente nel 2015. Era bravo, ma nessuno immaginava che potesse diventare il miglior centrocampista del mondo. Avevo incorporato Luis nel nostro staff nel 2013. È venuto per tre mesi ed è ancora qui".

Le critiche di Morata ti feriscono?

"Mi fanno indignare. È un grande giocatore, un capitano eccezionale e una persona meravigliosa. È ingiusto che lo fischino, lo critichino e lo insultino perché è un ragazzo che dà il massimo".

Di quale giocatore sei più entusiasta per il fatto che abbia raggiunto il massimo livello?

"Fabregas. Scommettemmo su di lui alla cieca. Juan Santisteban e io lo portammo ai Mondiali Under 17 in Finlandia nel 2003, quando aveva due anni meno del dovuto. Abbiamo perso la finale contro il Brasile, ma lui era il capocannoniere e il miglior giocatore a soli 15 anni".