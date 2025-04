Menez: "Al Milan non c'è equilibrio. Hanno sbagliato qualche scelta, devono ritrovare serenità"

vedi letture

Tutt'altro che un'annata e una stagione felice quella del Milan che, al netto di alcuni squilli isolati come la vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid o la finale di Supercoppa Italiana, ha deluso enormemente le aspettative e oggi si ritrova nono in classifica, molto lontano dalla Champions League e pericolosamente distante anche da Europa e Conference League. A parlare del momento del club milanista ci ha pensato un ex come Jeremy Menez che è stato intervistato dal Corriere dello Sport.

Le parole di Jeremy Menez sul Milan: "La Roma mi sembra abbia messo tutto in ordine, c’è equilibrio. Al Milan no. Hanno sbagliato qualche scelta e adesso devono correggere per ritrovare serenità e non è facile. Restando nella stessa città forse dovrebbero vedere il percorso che sta facendo l’Inter, cosa ha costruito"