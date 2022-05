Menez: "Sono contento che il Milan abbia vinto. Proveranno a tornare competitivi in Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore del Milan Jeremy Menez ha parlato ai microfoni di BeIn Sports al termine della partita di beneficenza a Montecarlo in vista del Gran Premio di Formula Uno nel Principato. Menez ha parlato del Milan in questo modo: "Onestamente il Milan è un super campione. Sono molto contento che abbia vinto questo titolo. E’ stata una bella battaglia fino alla fine e dopo la partita col Sassuolo, il Milan è riuscito a vincere il campionato ed è una bella sensazione, una bella sensazione. Abbiamo assistito a un bel campionato e la Serie A sta tornando a un buon livello. Sono campioni oggi e saranno favoriti per il titolo l’anno prossimo. Credo che ingaggeranno molti giocatori e proveranno a tornare competitivi in Champions League".