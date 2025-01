Mercato, Conceiçao: "La dirigenza ha provato a parlarmi ma era il momento sbagliato. Ora la cosa più importante è il Cagliari"

Alla vigilia della partita di campionato contro il Cagliari, in programma domani sera alle ore 20.45, Sergio Conceicao ha preso la parola in conferenza stampa direttamente e straordinariamente dalla pancia dello stadio San Siro. Domani qui, il tecnico portoghese farà il suo esordio da allenatore del Milan davanti ai suoi nuovi tifosi e dirigerà anche la prima partita di Serie A. Le sue dichiarazioni.

Sul mercato:

"Devo dire una cosa, la verità: la dirigenza ha provato a parlarmi di questo tema ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Adesso non è il timing giusto, so che è importante e dobbiamo parlarne. Ma in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari, il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di questa cosa, che sicuramente è importante".