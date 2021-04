Mercato Milan, ecco chi può arrivare in caso di partenza di Donnarumma

Il Milan vaglia le alternative a Gigio Donnarumma in caso il cui il portierone non dovesse rinnovare il contratto. È questo quanto scritto dai colleghi di TMW, che parlano dell’interesse per Juan Musso dell’Udinese – che piace anche alla Roma -, Pierluigi Gollini dell’Atalanta e soprattutto Mike Maignan del Lille. Ad oggi comunque, il Milan non si vede senza il suo fuoriclasse, e ha tutte le intenzioni di proseguire con lui anche nelle prossime stagioni. Non può però attendere molto perché bisogna pianificare il futuro. In questo momento c’è una posizione di stallo, che si spera di sbloccare nelle prossime settimane.