Mercato Milan, il termine ultimo per i rinnovi di contratto è la fine del campionato

Come riportato da TMW, il Milan sta intensificando i contatti per i rinnovi di contratto dei 3 calciatori in scadenza a fine giugno, ossia Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Il caso più spinoso da risolvere è sicuramente quello che riguarda il portiere, perché il suo agente (Mino Raiola), chiede una cifra superiore ai 10 milioni d’ingaggio e perché non vorrebbe un rinnovo pluriennale di 3-4 anni. In ogni caso, i contratti scadono al 30 giugno 2021, ma le decisioni ultime verranno prese entro la fine del campionato, ossia il 23 maggio. In questo periodo la società intensificherà i contatti con i rispettivi entourage e farà il massimo per trattenere i giocatori.