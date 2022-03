Mercato: per la difesa Botman è la prima scelta, Bremer l'alternativa

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Tuttosport nell'edizione di oggi, ormai da mesi si parla di un interessamento concreto del Milan per il centrale olandese del Lille Sven Botman. Il reparto centrale della difesa è uno dei ruoli su cui la dirigenza rossonera vuole investire nel prossimo mercato, anche perché Alessio Romagnoli è destinato a non rinnovare il proprio contratto con il club di via Aldo Rossi. Non è un caso che, nelle scorse settimane, gli agenti di Botman si siano spinti fino a Casa Milan per dare il via alle trattative. Se le cose non dovessero andare in porta con il nazionale orange, rimane sempre nel mirino Gleison Bremer che con le sue ottime prestazioni al Torino sta facendo gola ai migliori club di Italia ed Europa.