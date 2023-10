Mercoledì a Dortmund, sabato a Genova: perché il Milan deve giocare così presto

Mercoledì sera il match al Signal Iduna Park di Dortmund in Champions League, giovedì intorno alle 13 l'arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa dalla Germania, questa mattina il primo, vero e unico allenamento (quello di rifinitura) a Milanello verso la partita contro il Genoa, da disputare domani alle 20:45 al "Ferraris": un vero e proprio tour de force per il Milan prima della seconda sosta stagionale.

Ma perché il Milan, pur avendo giocato mercoledì sera in trasferta in Germania, dovrà giocare già domani sera sempre in trasferta in campionato? Il motivo è da ritrovare nella spartizione e nei regolamenti dei diritti televisivi: Lazio-Atalanta, Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina, con tre squadre impegnate in Europa il giovedì, devono per forza giocare di domenica, lasciando poco spazio agli slot in cui posizionare i match del Milan, dell'Inter e della Juventus; la scelta del match serale è ricaduta su Genoa-Milan, che sarà in diretta sia su Sky che su DAZN.È chiaro che un calendario così fitto - si giocherà a meno di 70 ore dal fischio finale di Borussia Dortmund-Milan - potrebbe non permettere ai rossoneri di essere fluidi, freschi e preparati al 100%. Per questo motivo, Stefano Pioli cercherà di ruotare qualche giocatore nella formazione del "Ferraris": Maignan in porta, Florenzi per Calabria in difesa con Thiaw, Tomori e Theo Hernandez, Adli tornerà mediano con Reijnders e Musah, davanti Leao è sicuro assieme a uno tra Okafor e Giroud e uno tra Pulisic e Chukwueze.