Messaggero: "Roma-Zaniolo, prove d'addio". Milan e Juve osservano

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Roma-Zaniolo, prove d'addio", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Messaggero: "Giusto esser accostato a top club come Juventus e Milan". È questo uno dei passaggi della lunga intervista concessa al settimanale Sports Week che è rimasto indigesto a molti tifosi, come se la Roma di Mou, fresca vincitrice di un trofeo europeo proprio con un gol di Nicolò, non lo fosse. Fra la Roma e Zaniolo è calato il gelo ed il futuro del talento giallorosso potrebbe essere lontano dalla capitale.

Tutto fermo al momento

La Roma ha fissato il prezzo, 60 milioni. Il ragazzo non vuole andare all'estero ed aspetta che Milan e Juventus facciano il primo passo ufficiale. Per adesso si sono mossi solo gli intermediari, proponendo contropartite tecniche per abbassare il prezzo. A Trigoria, dei tanti nomi proposti, hanno strizzato l'occhio soltanto a Pobega, ma per ora hanno tenuto il punto, chiedendo soltanto cash, visto che il 15% della cessione, dovrà poi essere girata nelle casse dell'Inter.