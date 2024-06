Messi fa 37 anni: "Mi regalerei una foto con Michael Jordan"

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Fin da piccolo sono stato diverso, ho ben chiaro che sono nato così perché Dio mi ha scelto, è stato un dono che mi ha fatto". Ieri Lionel Messi ha compiuto 37 anni e i media argentini danno risalto all'intervista che la Pulce, in occasione del suo compleanno, ha concesso a 'Clank.media' per fare una sorta di punto sulla propria vita. "Da quello che si dice, fin da piccolo sono sempre stato diverso - dice Messi, ora impegnato con l'Argentina che sta disputando la Coppa America -. La gente veniva a vedermi, ma io non me ne rendevo conto. Ho cominciato a capirlo crescendo. Avevo 3 o 4 anni e non sapevo nulla del Mondiale. Giocavo semplicemente perché amavo il pallone, per me era divertimento".

"Ho cercato di approfittarne facendo tutto il possibile per trarne il massimo - continua il plurivincitore del Pallone d'oro -. La verità è che, anche se anche ho fatto tante cose, non ho però mai fatto nulla per essere il giocatore che ero, quando ero piccolo". Ma il bello è che "oggi mi diverto come quel ragazzo. Ma so che resta sempre meno, che mancano pochi anni a causa della mia età". Ma che regalo di compleanno si farebbe oggi Messi, ovvero uno che ha praticamente tutto? "Vorrei farmi una foto con Michael Jordan - risponde - Dopo averlo conosciuto e aver visto la serie tv 'The Last Dance' dico che è impressionante, non capisco molto di basket e non sono così appassionato per questo sport, ma lui era qualcosa di assolutamente diverso da tutti, di unico, e in ogni disciplina. A me hanno chiesto di fare foto tantissime volte, perché non posso farmene una io con lui? Sarebbe bello". (ANSA).