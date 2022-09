Messi non veniva sostituito in Champions da 63 partite: l'ultima volta era a ottobre 2014

Fonte: tuttomercatoweb.com

Christophe Galtier è entrato nella storia della Champions League. Il tecnico del PSG, al 38' della ripresa della sfida contro la Juventus, ha sostituito Lionel Messi, interrompendo un incredibile record: dopo 63 partite giocate dal 1' al 90', il fuoriclasse argentino ha abbandonato il campo anzitempo. Un tale evento non si verificava dal 21 ottobre 2014, in un Barcellona-Ajax valido per la fase a gironi; Messi, dopo aver segnato il gol del 2-0 per i blaugrana, era uscito al 66', sostituito da Munir El Haddadi. Ci sono voluti quindi ben 3242 giorni prima di una nuova sostituzione nella massima competizione europea.