Messi rivela: "Ho litigato molto con Sergio Ramos"

vedi letture

Durante una lunga chiacchierata con il nipote Tomás Messi sul canale YouTube "Dispuestos a Todo", Lionel Messi si è raccontato apertamente. Dalle ambizioni con l'Argentina, in vista della Copa America edizione USA 2024, ai suoi passatempi sportivi extra-calcistici, passando poi su un legame particolare con un ex compagno e avversario ai tempi dei Clasicos tra Barcellona e Real Madrid.

Una chicca domandata al numero diez dell'Albiceleste, ex Barcellona e PSG, è stata sul giocatore con cui più si è scontrato sul campo. Risposta immediata, con il dito puntato contro Sergio Ramos, ex centrale del Real che ha salutato il Siviglia per accasarsi altrove: "Con Sergio Ramos abbiamo litigato molto. Era il giocatore con cui ero più arrabbiato. Poi siamo stati compagni di squadra, ma nei Clasicos ci siamo sempre scontrati. I Clasicos erano intensi", ha raccontato la Pulga.

Infine, su quale altro sport gli piaccia praticare oltre al calcio, il fuoriclasse argentino ha confessato: "Non sono bravo nel padel. Mi piace giocarlo ma cerco di passarlo, li corro tutti e sono nella media. Mi piace il tennis ma non lo so giocare. Con Antonela (la moglie, ndr) abbiamo fatto un paio di lezioni e poi non siamo più andati", la chiosa del giocatore di 36 anni ora all'Inter Miami.