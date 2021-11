Messias, gol al primo tiro tentato con la maglia del Milan

Gol, emozione, lacrime, un sogno che si avvera. Prima vittoria in Champions stagionale per il Milan e tre punti che pesano come un macigno. Una serata sicuramente da non dimenticare per Junior Messias, che questa sera l'ha decisa con un gol di testa al Wanda Metropolitano. Il brasiliano, scrive Opta, ha segnato con la sua prima conclusione tentata con la maglia del Milan, alla terza presenza.