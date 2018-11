MF - Elliott cerca un socio di minoranza per il Milan: sul piatto il 25/30% delle quote

Stando a quanto riferito da Andrea Montanari su MilanoFinanza.it, Elliott starebbe cercando un socio di minoranza che accompagni il fondo americano nella gestione del club rossonero. In tal senso Unicredit avrebbe già ricevuto un mandato per cercare questo soggetto, per il 25/30% circa delle quote del Milan. La nota banca avrebbe individuato due profili di potenziali investitori internazionali, il cui nome è tuttavia ancora ignoto. Il motivo di questa scelta è essere sostenuti soprattutto relativamente al marketing e alle sponsorizzazioni, la ragione principale per l'imminente arrivo di Ivan Gazidis. In merito alla valutazione del club rossonero c'è ancora discussione: stando ad Elliott il Milan dovrebbe valere attorno ai 650/700 milioni, ma chi studia il dossier rossonero la considera troppo elevata.