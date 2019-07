Mihajlovic, il tweet del Milan: "Vincerai anche questa battaglia"

Su Twitter, il Milan ha espresso la propria vicinanza a Simisa Mihajlovic che oggi ha comunicato di essere affetto da leucemia.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">"Gli uomini vincenti trovano sempre una strada". Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia <br>Forza Sinisa, you shall also overcome this challenge </p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1150069756390756353?ref_src=twsrc%5Etfw">13 luglio 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>