© foto di DANIELE MASCOLO

Per Pioli sarà la panchina n.125: con questa presenza raggiunge Alberto Zaccheroni al decimo posto di tutti i tempi sulla panchina del Milan. Per arrivare al non posto la strada è lunga: infatti questa posizione è occupata da Banas, con 173 gettoni sulla panchina rossonera. Sarà per lui la sfida n.6 al Napoli, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte.