Milan, 153 gol in Serie A per Ibrahimovic: quinto di sempre fra i bomber stranieri

Con la rete realizzata l’altro giorno contro il Genoa, Zlatan Ibrahimovic è salito a quota 153 reti in Serie A. Come riportato da transfermarkt, Ibra si trova al quinto posto per numero di gol segnati nel nostro campionato fra i bomber stranieri. Ecco la classifica dei primi 10:

Nordahl 225

Hamrin 190

Batistuta 183

Vinicio 155

Ibrahimovic 153

Nyers 153

Crespo 153

Hansen 139

Shevchenko 127

Higuain 125