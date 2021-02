Milan, +18 punti rispetto ad un anno fa: nessuna capolista dei top campionati europei come i rossoneri

Rispetto ad un anno fa, il Milan ha 18 punti in più in campionato. Nessuna squadra prima in classifica nei top cinque campionati europei ha migliorato così tanto il suo rendimento come i rossoneri: l'Atletico Madrid, per esempio, è in vetta nella Liga spagnola con 15 punti in più rispetto all'anno scorso, in Francia il Lille +14, il Bayern +6 in Bundesliga, mentre il Manchester City ha tre punti in più rispetto alla Premier League 2019-2020. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina.