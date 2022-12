Milan, 33 anni fa la vittoria della seconda coppa intercontinentale

Oggi ricorre il 33esimo anniversario della seconda vittoria in Coppa Intercontinentale del Milan, nel 1989. I rossoneri hanno alzato la coppa contro l'Atletico Medellin del portiere Higuita che fu battuto solo da una punizione nei tempi supplementari di Chicco Evani. Il club ha celebrato la ricorrenza postando un video su Twitter, scrivendo: "Vi sblocchiamo un altro ricordo dolcissimo... La seconda Coppa Intercontinentale della nostra storia".

