Milan, 5 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate in Champions League

L’avventura in Champions League del Milan in questa stagione non è iniziata bene e non sta proseguendo di certo meglio. Fra alti e bassi, e fra errori arbitrali a sfavore, i rossoneri hanno perso tutte e 5 le ultime partite giocate nella massima competizione europea, 3 in questa edizione e 2 nell’edizione 2013/2014. Ecco le partite a cui si fa riferimento:

19 febbraio 2014: Milan-Atletico Madrid 0-1

11 marzo 2014: Atletico Madrid-Milan 4-1

15 settembre 2021: Liverpool-Milan 3-2

28 settembre 2021: Milan-Atletico Madrid 1-2

19 ottobre 2021: Porto-Milan 1-0