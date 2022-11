Milan a Cremona senza il 9 vero Giroud: ad Origi il compito di diventarlo

MilanNews.it

Considerando i risultati della 13esima giornata, il Milan può ritenersi soddisfatto: i rossoneri hanno guadagnato, vincendo contro lo Spezia, tre punti su Atalanta, Roma e Inter, mantenendo la stessa distanza da Napoli, Lazio e Juventus. A Cremona, dunque, bisognerà continuare a fare il proprio dovere, anche se Pioli dovrà fare a meno dei due scaccia incubo Spezia: Theo Hernandez e Olivier Giroud.



I sostituti

Al posto del terzino col numero 19, ci sarà Fodé Ballo-Touré, match winner di Empoli. Per sostituire Giroud, invece, verrà richiamato in causa Divock Origi, reduce da due prestazioni negative in campionato contro Torino e Spezia; il centravanti belga si è dimostrato chiaramente diverso da quello francese - non che sia una sorpresa - ma è apparso, in queste ultime due partite, un po' troppo poco 9 per diventare padrone del ruolo.



Occasione

Le sue caratteristiche, in teoria, sono perfette per il gioco di Pioli: rapido, atletico, forte in contropiede, bravo tecnicamente, fisicamente ben dotato per stare in area, ma si è avuta la sensazione che abbia tanta voglia di essere determinante che, provando a fare tante cose, non riesca a farne poche al meglio possibile. Con lo Spezia il bomber vero Giroud ci ha messo una pezza in acrobazia, ma con la Cremonese, avversario certamente abbordabile, Origi dovrà mettere sul campo quella che è la priorità del suo ruolo: segnare.