Milan, a Parma con una novità: la squadra indosserà la terza maglia

vedi letture

Il nuovo Third kit 24/25 dell'AC Milan debutterà in campo il 24 agosto, quando la Prima Squadra Maschile affronterà il Parma allo Stadio Ennio Tardini.

Infatti oggi AC Milan e PUMA hanno presentato il Third kit del Club per la stagione 2024/25, una nuova interpretazione dello stile iconico dei rossoneri che incarna lo spirito del Milanismo.

La cultura del Milan vive di creatività e colori vibranti. Il nuovo Third kit porta in campo colori nuovi e freschi, aggiungendo un nuovo significato al gioco del calcio. L'esclusivo nuovo Third kit 2024/25 presenta un colore grigio con dettagli su colletto e maniche color menta e tonalità grape - e una versione monocromatica dello stemma del Club - per esprimere lo stile milanese in un modo che è allo stesso tempo innovativo e distintamente rossonero, anche in assenza dei colori rosso e nero. Benvenuti nel Milan(ismo).