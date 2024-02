Milan a Rennes seguito da Ibra e Moncada. Assenti Furlani, Cardinale e Scaroni

Come da programma, nel tardo pomeriggio della giornata di ieri il Milan è volato alla volta di Rennes, ridente località della Bretagna francese da poco più di 210mila abitanti, per la partita di ritorno dei playoff di Europa League contro la formazione di Julien Stéphan. Sull'areo rossonero partito da Linate, però, non erano presenti né Gerry Cardinale, proprietario del Milan, né Giorgio Furlani, amministratore delegato, in quanto i due sono impegnati insieme in un viaggio d'affari in America.

A Rennes dunque, come ha riportato Sky Sport, sono presenti le altre due figure dirigenziali di spicco rossonere: Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Indue guideranno la spedizione rossonera a caccia della qualificazione. Assente anche il presidente Paolo Scaroni che domani sarà atteso come rappresentante del Milan a Palazzo Marino nel vertice a tre con Inter e sindaco di Milano Giuseppe Sala per la proposta di ristrutturazione di San Siro.