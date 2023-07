Milan, a San Donato non solo lo stadio: anche sede, store e museo

MilanNews.it

L'ipotesi di costruzione dello stadio del Milan a San Donato si fa sempre più concreta. Anche quanto emerge dalla documentazione consultata da Calcio&Finanza emerge come Giorgio Furlani nell'ultimo CdA del 30 maggio si sia rivolto così ai consiglieri rossoneri in merito alle vicende di un nuovo stadio: "AC Milan ha verificato, con l’ausilio del propri consulenti tecnici, la possibilità di sottoporre al Comune di San Donato Milanese una variante al P.I.I. che consenta alla Società di costruire, sull’area in questione, uno stadio da 60.000-70.000 posti, un parcheggio; un negozio per la vendita di prodotti a marchio Milan (c.d. “Milan Store*); un museo sulle competizioni, atleti e staff di ACM (il c.d.”Museo AC Milan”) e gli edifici necessari ad ospitare gli uffici amministrativi e la sede legale della Società". Dunque nell'area San Francesco non solo un nuovo impianto ma anche la sede legale del club con tutti gli uffici, il museo, un nuovo store. Il Milan in toto si sposterebbe tutto dalle parti di San Donato.