Milan a vita? Calabria: "Mi piacerebbe molto, perché no?"

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina. Le parole del capitano rossonero sul futuro al Milan.

Ti vedi a vita nel Milan? "Non credo di voler far parte fisicamente post carriera, anche se è ancora presto. Per me questa fascia e questa maglia saranno sempre parte di me. Rappresenterò sempre il Milan, anche questa è una grossa responsabilità. Da calciatore? Si mi vedo qui, perchè no? Non me lo sono mai chiesto ma qui sono cresciuto e continuare a far parte di questa famiglia mi piacerebbe molto"

Hai detto un "no" grande per rimanere al Milan? "No, nè io nè la società abbiamo avuto grossi problemi nell'andare avanti. Siamo sempre stati molto aperti al dialogo. Ovviamente ci sono stati momenti in cui abbiamo ragionato insieme se era il caso di prendere strade diverse o meno. Ma alla fine si è continuato insieme"