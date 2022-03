MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega sta giocando un'ottima stagione in prestito al Torino, ma in estate, salvo clamorosi colpi di scena (i granata faranno certamente un tentativo per provare a tenerlo), tornare a Milanello: ad oggi, come riferisce Tuttosport, il giovane centrocampista è destinato a far parte della rosa rossonera della prossima annata.