Milan, Adli dalla Francia manda ottimi segnali: assist ieri contro il Montpellier

Yacine Adli, giocatore acquistato dal Milan in estate e lasciato in prestito al Bordeaux, ieri nella partita contro il Montpellier ha giocato 70 minuti ad alto livello, prima di essere sostituito. La stampa francese parla di lui molto bene, e seppur i Girondini non siano partiti al massimo in campionato (6 punti conquistati in 7 partite), a livello personale il giocatore sta facendo bene. Nelle partite fin qui giocate in stagione, Adli ha messo a segno 2 assist vincenti, uno proprio ieri sera nel pareggio 3-3 del suo Bordeaux contro il Montpellier. Adli è un punto fermo della squadra francese e questo anno in Ligue 1 lo farà crescere ulteriormente prima dell’arrivo definitivo al Milan nel prossimo giugno.