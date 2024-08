Milan al lavoro per la sfida contro il Barcellona, possesso palla e parte tattica: il report dell'allenamento

In vista dell'amichevole contro il Barcellona, i Rossoneri di mister Fonseca sono ancora al lavoro prima della partenza per Baltimora.

Penultimo giorno di allenamento nel New Jersey prima della rifinitura e la partenza per Baltimora prevista nel pomeriggio di lunedì. Dopo le amichevoli di New York contro il Manchester City e di Chicago contro il Real Madrid, entrambe vinte, il prossimo martedì 6 agosto - nella notte italiana (1.30) - i rossoneri saranno di scena all'M&T Bank Stadium di per affrontare il Barcellona nel test finale di questa tournée americana.

REPORT

Stamattina la squadra di Mister Fonseca ha iniziato alla Pingry High School con una sessione video a precedere l'uscita in campo per la consueta attivazione muscolare. A seguire, i rossoneri sono stati impegnati in esercitazioni di possesso palla e di uno contro uno con conclusioni in porta. Poi spazio a una fase tattica e infine alla partitella a campo ridotto.