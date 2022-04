Milan, alla ricerca del miglior Ibrahimovic: l'ultimo gol il 9 gennaio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Decisivo con l’assist di testa per Sandro Tonali nel match contro la Lazio, Zlatan Ibrahimovic piano piano sta ritrovando la forma migliore per dare il suo contributo al Milan nelle ultime 4 partite di campionato. Lo svedese nel 2022 ha saltato tante partite a causa di infortuni e ha giocato, come riporta Trasfermarkt, appena 256 minuti. Ibra manca l’appuntamento con il gol dalla vittoriosa trasferta di Venezia datata 9 gennaio. Sarà fondamentale ritrovare il miglior Zlatan in questa volata finale.