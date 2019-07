Milan, alla scoperta dello staff di Marco Giampaolo

Il Milan ha reso noto lo staff tecnico che affiancherà Marco Giampaolo nella stagione 2019-2020. Ecco nel dettaglio chi sono i collaboratori del nuovo tecnico rossonero:

Francesco Conti (Allenatore in Seconda): dopo una lunga carriera da calciatore e diversi anni al fianco di Luigi Delneri come allenatore in seconda, nell'estate del 2016 sbarca alla Sampdoria come vice-allenatore di Marco Giampolo. Terminata l'avventura in blucerchiato, Conti ha seguito Giampaolo anche al Milan.

Samuele Melotto (Preparatore Atletico): classe 1992, ha iniziato a lavorare con Marco Giampaolo a partire dalla stagione 2017-2018 alla Sampdoria e ora lo ha affiancherà anche al Milan.

Stefano Rapetti (Preparatore Atletico): è considerato uno dei migliori preparatori atletici in circolazione. Lavora prima con Mourinho all'Inter, poi affianca Giampaolo all'Empoli e alla Sampdoria, prima di riunirsi nuovamente nuovamente allo Special One al Manchester United per qualche mese. Giampaolo lo ha voluto ora ancora al suo fianco nel Milan.

Salvatore Foti (Collaboratore): ex attaccante che ha militato anche in Serie A e soprattutto in Serie B, dall'estate 2016 entra a far parte dello staff di Marco Giampaolo alla Sampdoria con la qualifica di collaboratore tecnico. Ora anche la sua avventura professionale proseguirà al Milan.

Fabio Micarelli (Collaboratore): a parte una breve parentesi con Baldini e Atzori, è da sempre al fianco di Giampaolo, con cui ha lavorato al Cagliari, al Siena, al Brescia, alla Cremonese e alla Sampdoria.

Daniele Bonera (Collaboratore): ha vestito la maglia del Milan da calciatore per ben 201 volte, vincendo una Champions League (2007), una Supercoppa Europea (2007), un Mondiale per Club (2007), uno Scudetto (2010-11) e una Supercoppa Italiana (2011). Dopo l'esperienza al Villarreal, si è recentemente ritirato dal calcio giocato e ora vivrà la sua prima esperienza da collaboratore tecnico al fianco di Giampaolo.

Luigi Turci (Preparatore Portieri): dopo una lunga carriera da calciatore (270 presenze in Serie A), ha iniziato la sua carriera da preparatore dei portieri al Portogruaro. Successivamente, ha lavorato nel Padova, nel Pordenone, nella Triestina, nella Cremonese, fino ad approdare a dicembre 2017 nella Sampdoria di Giampaolo.

Emiliano Betti (Collaboratore Preparatore Portieri): ex estremo difensore di Fiorentina e Chievo, è stato negli ultimi anni il preparatore dei portieri delle giovanili viola, in particolare della Primavera. Nel 2013-14 è stato invece il preparatore dei portieri della Carrarese, voluto da Gigi Buffon che all'epoca era il patron del club toscano. Al Milan collaborerà con Turci.