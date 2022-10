Milan, altro infortunio per Maignan: ecco quali gare salterà fino alla pausa Mondiale

MilanNews.it

Altro infortunio per Mike Maignan, che ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra, la stessa per cui si era fermato lo scorso 23 settembre. Il portiere francese, che ha già saltato cinque gare tra Serie A e Champions League, sicuramente ritornerà in campo nel 2023 saltando di conseguenza altre sette partite. Nello specifico, Maignan sarà costretto a non prender parte a cinque sfide di campionato e a due di Champions.

Di seguito l'elenco completo:

Serie A

22 ottobre Milan-Monza

30 ottobre Torino Milan

5 novembre Milan-Spezia

8 novembre Cremonese-Milan

13 novembre Fiorentina-Milan

Champions League

25 ottobre Dinamo Zagabria-Milan

2 novembre Milan-Salisburgo