Milan, anche Donnarumma e Biglia partecipano alla raccolta fondi di Ibra

Poco fa sono arrivate le donazioni di Gigio Donnarumma e Lucas Biglia per la raccolta fondi creata da Ibrahimovic, "Kick the virus away". I due giocatori, come si può notare dalla piattaforma GoFund.me (QUI IL LINK PER DONARE), hanno donato rispettivamente 10mila e 7mila euro per gli ospedali Humanitas di Lombardia e Piemonte. In seguito, è arrivata un'altra donazione, più onerosa, da Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, che ha devoluto ben 50mila euro.