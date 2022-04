Milan, anche Leao si è inceppato: non va in rete dal match contro l'Udinese. Era il 25 febbraio

MilanNews.it

Le difficoltà offensive del Milan in quest’ultimo periodo hanno travolto anche Rafael Leao. Il portoghese infatti, non trova la via del gol dal pareggio interno per 1-1 contro l’Udinese, ossia da circa un mese e mezzo dato che la partita si è giocata lo scorso 25 febbraio. Sono dunque 6 le partite in cui Leao non segna, 5 di campionato e una di Coppa Italia. Il classe 1999 si è inceppato dato che in questo periodo non ha fornito nemmeno assist ai compagni.