Milan, anche lo scorso anno ci fu la sfida al Torino in Coppa Italia

Quasi un anno fa, il 28 gennaio 2020, il Milan giocava contro il Torino in Coppa Italia i quarti di finale. Per la seconda volta in due stagioni dunque, i rossoneri si trovano di fronte i granata nella competizione nazionale. Questa volta però per gli ottavi di finale. L’anno scorso passò il turno il Milan dopo un rocambolesco 4-2 ai supplementari. Vantaggio iniziale di Giacomo Bonaventura, poi la doppietta del difensore brasiliano Bremer portò avanti il Torino. Il Diavolo acciuffò il pareggio con Hakan Calhanoglu nei minuti di recupero. I supplementari furono un monologo rossonero con ancora Calhanoglu in rete e con Zlatan Ibrahimovic che chiuse i conti.