Milan, ancora incerto il futuro di Leo Duarte

Il futuro al Milan di Leo Duarte, arrivato un anno fa dal Flamengo per 11 milioni, è ancora incerto. Ieri il suo agente italiano, Alessandro Lucci, si è presentato nella sede rossonera di via Aldo Rossi per fare il punto della situazione. Come riporta Tuttosport, i primi allenamenti della nuova annata saranno importanti per capire se il difensore potrà ritagliarsi uno spazio o se dovrà cercarsi una nuova squadra nella quale trovare continuità di rendimento.