Milan, annunciata la nuova collezione di Harmont & Blaine

Harmont & Blaine, Official Style Partner di AC Milan, svela la nuova capsule collection dedicata alla squadra rossonera. La collezione, composta da capi estremamente funzionali e facilmente declinabili, sarà disponibile in store selezionati e online.

Fra i capi chiave del guardaroba rossonero troviamo un pullover girocollo in lana bordeaux o nera con bordi a contrasto, una polo nera con lo stesso ricamo AC Milan sul colletto esterno e caratterizzata da bordi di differente colore su ciascuna manica, una t-shirt in cotone ultralight nera o bianca, un gilet smanicato in tessuto tecnico, disponibile nella variante nera o bordeaux, un parka imbottito che riporta su una spalla lo stemma del Milan rimovibile, un kit composto da cappello & sciarpa in cashmere e una cravatta in pura seta.

La capsule collection AC Milan firmata Harmont & Blaine si ispira alla divisa ufficiale formale della Prima Squadra e invita i tifosi a vivere a pieno lo stile Milan dentro e fuori dal campo di gioco, con lo stile e l'eleganza che contraddistingue la partnership: Dress to play!

La collezione verrà messa all'asta per beneficenza su Charity Stars nel periodo prenatalizio. Oltre al capo di abbigliamento, ogni lotto sarà arricchito da una experience Milan, per vivere ancor più da vicino la passione rossonera, come biglietti per alcuni match (in cui Harmont & Blaine è sponsor), un pallone o una maglia autografata, per citarne alcune.

I ricavati di questa asta di beneficienza verranno devoluti a Fondazione Milan, la Onlus di AC Milan che dal 2003 promuove attraverso i valori dello sport un modello di vita positivo ed educativo che Harmont & Blaine è lieto di sostenere.